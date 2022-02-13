Uzun yıllardır esnaf olan Fatih Şahin, müşterilerinin ceplerinde unuttuğu tüm para ve altınları sahiplerine teslim ederek örnek bir davranış sergiliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan Fatih Şahin'in, bugüne kadar kıyafet ceplerinden bulduğu altın ve paraların değeri dudak uçuklattı.

400 BİN LİRALIK ALTIN VE PARA BULUP İADE ETTİ

Esnaf Fatih Şahin; 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para bulduğunu; hepsini müşterilerine geri teslim ettiğini söyledi.

Bursalı kuru temizlemeci: Kıyafet ceplerinden 400 bin lira buldum ViDEO

"HİÇBİRİ HEDİYE VERMEDİ"

Örnek esnaf, bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirterek "Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi. Bazıları teşekkür bile etmedi. İşimi severek yapıyorum." sözleriyle sitem etti.