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    Bursa'nın en dar sokağı

    Kentin tarihi semtinde bulunan Pilavcı Aralığı Sokağı, görenlerin ilgisini çekiyor.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 11:44
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    Bursa'nın en dar sokağı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Pilavcı Aralığı, darlığıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor.

    Kentin eski ve turistlik mahallesi olan Yeşil semtinde bulunan sokakta karşı karşıya gelen iki kişiden biri yol vermek durumunda kalıyor.

    BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

    Apartman girişlerinin de bulunduğu sokakta yaşayanlar en çok sıkıntıyı eşya taşırken çekiyor. Darlığıyla ün yapmış sokağı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

    "BURSA'NIN EN DAR SOKAĞI"

    O sokakta yaşayan Birol Demir, "Mahallemizde bulunan Pilavcı Aralığı Bursa'nın en dar sokağı. Burada iki kişi karşı karşıya geçemiyor.  Sokağımızın darlığını duyan görmek için buraya geliyor. Sokağımız darlığıyla büyük ilgi çekiyor." dedi.

    Bursa'nın en dar sokağı

    Bursa nın en dar sokağı #1

    Bursa nın en dar sokağı #2

    Bursa nın en dar sokağı #3

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