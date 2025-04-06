Bursa’nın fethinin 699’uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Fetih Kapı’da başlayan törene Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

TÖRENDE MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ SERGİLENDİ

Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarında yerini almasının ardından tören, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı.

Ardından, Bursa Erkek Lisesi öğrencisi Bilge Atmaca, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa’da Zaman' adlı şiirini okudu.

"BURSA OSMANLI'NIN İLK GÖZ AĞRISI, İLK BAŞKENTİDİR"

Program, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu şunları söyledi:

Bugün tarihin bize emanet ettiği yer Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan güzel Bursa'mızın fetih günü hepimize kutlu olsun.



6 Nisan 1326 tarihi yalnızca Bursa için değil, tüm Osmanlı ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Osman Gazi'nin başlattığı kuşatma, Orhangazi liderliğinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bursa'nın fethi büyük bir medeniyetin yürüyüşünün de başlangıcıdır.