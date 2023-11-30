Yurt genelinde yağışlı hava etkili oluyor.
Yağış, birçok kentte olumsuzluklara yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönünce ev ve iş yerlerini su bastı.
Bursa da bu illerden biri oldu.
Kenti sel vurdu
İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev, iş yerleri ve birçok araç sürüklenerek zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yağmurla mücadelesi
Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü.
Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış