Bursa'nın turistik bölgesini yağmur vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı Dün öğle saatlerinde aralıklarla başlayan ve geceye doğru şiddetini artıran sağanak yağmur, bölgede su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde su tahliyesi gerçekleştirdi.

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AA

Yurt genelinde yağışlı hava etkili oluyor.

Yağış, birçok kentte olumsuzluklara yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönünce ev ve iş yerlerini su bastı.

Bursa da bu illerden biri oldu.

Kenti sel vurdu

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev, iş yerleri ve birçok araç sürüklenerek zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yağmurla mücadelesi

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)