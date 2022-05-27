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    Bursa'da T2 tramvay hattının test sürüşleri başladı

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluşturacak’ projesi olan T2 tramvay hattının ilk test sürüşü başarıyla tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:41
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    Bursa'da T2 tramvay hattının test sürüşleri başladı

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında artık sona gelindi.

    Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel–Terminal arası raylarla birbirine bağlanırken, hatta gabari testi yapıldı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi şehri demir ağlarla örüyor

    Sabah saatlerinde Kültürpark içindeki Tramvay Bakım Merkezi’nden hareket eden test vagonu; Stadyum Caddesi, Altıparmak, Heykel, İnönü ve Uluyol Caddesi üzerinde normal seyrini tamamlayarak, Kent Meydanı durağında yeni hatta giriş yaptı.

    Hat üzerinde anlık ölçüm ve kontrollerin yapılması nedeniyle tramvay saatte 5 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri tarafından da yol geçişlerinde güvenlik önlemleri alındı.

    Bursa'ya demir ağlarla nefes aldıracak hatta test sürüşleri başladı

    Test sürüşü sorunsuz şekilde tamamlandı

    Özellikle durak giriş ve çıkışlarında hassas ölçümler yapılırken; T2 hattındaki ilk test sürüşü, tramvayın sorunsuz şekilde terminale ulaşması ile tamamlandı.

    Gidiş güzergahında sorun yaşanmazken, ekipler aynı titizlikle dönüş güzergahı için de test sürüşünü gerçekleştirdi.

    Yetkililer, T2 hattındaki yolculu seferlere ise bütün test sürüşlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından başlanacağını kaydetti.

    Bursa da T2 tramvay hattının test sürüşleri başladı #1

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