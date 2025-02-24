DHA

İstanbul Kartal’da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, doğumdan 1 hafta sonra Gül H. ve Barış H. tarafından, biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı.

Bursa’ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Ünal çiftine verildi.

Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi.

21 YIL SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Sefa Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı.

Ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti.

Askerliğini tamamlayıp, Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı altüst oldu.

"ŞÜPHELENDİĞİM HERKESLE DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Sefa Ünal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Benim mutlu ve güzel bir ailem vardı. 21 yıl sonra evlatlık olduğumu öğrendim. Şu an gerçek ailemi arıyorum. Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum.



Şüphelendikleri 2 kişinin olduğunu söylüyorlar. O 2 kişiye bir türlü ulaşamıyoruz. DNA testi yaptırmak istiyorum. Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum.



Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor.

"BAZILARININ AİLEMİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Ünal, şöyle konuştu:

Ben bir televizyon programına katıldım. Program ekibiyle şüphelendiğim kişilerin evine gittik ve karşı taraf kapıları açmadı. Benden saklıyorlar. Bazı kişilerin, gerçek annem ile babamı bildiğini düşünüyorum. O kişilerle de görüşmek için yetkililere sesleniyorum. Kolay bir durum değil bu yaşadıklarım ve ben artık gerçek annem ile babamla birlikte vakit geçirmek istiyorum. Üvey aileme karşı da çok mahcup oldum. 21 yıl boyunca onlara yük oldum.

"EVLATLIK OLDUĞUNU 21 YIL SAKLADIK"

Çocukları olmadığı için Sefa'yı evlatlık aldıklarını ve 21 yıl boyunca bu gerçeği sakladıklarını söyleyen Döndü Ünal, şu sözleri kullandı:

Bize 2 kişi, 'Evlatlık var, size verelim' dediler. Bizden para istediler, bizim o kadar vermeye paramız yoktu. Biz de komşunun birinden 2 tane bilezik aldık.



Ben çocuğumun annesini, babasını hiç tanımıyorum. Sefa'nın evlatlık olduğunu 21 yıl boyunca sakladık. Askerden geldikten sonra, çevresindekiler evlatlık olduğunu söylemiş.



Biz de mecbur evlatlık olduğunu söyledik. Daha sonra Sefa'yı aldığım kişileri aradım. Evlatlık olduğunu öğrendiğini ve gerçek ailesini söylemelerini istedim. Kimse Sefa'ya ve bize gerçek anne ile babasını hala söylemedi.

"GERÇEK AİLESİNİ BULUP ONA SÖYLEYİN"

Oğlunun psikolojisinin çok kötü olduğunu ve durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Döndü Ünal, şu ifadeleri kullandı:

Biz Sefa'yı aldığımız kişilerden şikayetçi olduk. Yetkililere yalvarıyorum. Sefa'mın üzüntüsüne artık dayanamıyorum. Ne olursunuz Sefa'mın gerçek ailesini bulup, ona söyleyin.



Ne olursa olsun, kim olursa olsun, Sefa'mı bu durumdan kurtarın, annesini, babasını bulsun. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Sefa'mın her şeyi var. Ne olur ben Sefa'ma dayanamıyorum.

"15 BİN LİRA VERİRSEN GERÇEK AİLESİNİ BULDURURUZ DEDİLER"

Sefa Ünal'ı evlat edinmeleri için aracı olan kişilerle 21 yıl sonra tekrar görüştüğünü söyleyen Döndü Ünal, şunları söyledi: