Bursa'ya meteorolojiden 6 ilçe için sarı uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle beklenen gök gürültülü sağanak yağış için 6 ilçeye sarı kodlu uyarı verdi.

Bursa'nın 6 ilçesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı uyarı aldı. Gürsu, Yenişehir, Kestel, İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçeleri olmak üzere sabaha karşı saat 04.00’den itibari ile başlaması beklenen şiddetli yağışın, gece 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verip uyarısını yaptı;

Dikkatli olunması çağrısı yapıldı

“Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

6 ilçeye sarı uyarı verildi

İHA'dan edinilen bilgiye göre; uyarılar üzerine Bursa’nın 6 ilçesi, haritada sarı renk ile işaretlendi.

Sarı rengin anlamı ‘Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır’ uyarılarını kapsamaktadır.