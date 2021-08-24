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    Busenaz Sürmeneli'ye jest: Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, pidecide yediği yemekten sonra gelen hesapta, “Sen Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazısı ile karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 01:14
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    Busenaz Sürmeneli'ye jest: Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks finalinde Çinli rakibi Hong Yu’yu yenerek altın madalya kazanan şampiyon Busenaz Sürmeneli'ye, bir pidecide yapılan jest gözleri yaşarttı.

    Gittiği pidecide yemekten sonra gelen hesabı gören Sürmeneli, duygu dolu anlar yaşadı.

    "VURDUĞUN YUMRUKLA HESABI ÖDEDİN"

    Sürmeneli’ye gelen fişte, “Sen Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin.” yazılarak ücret alınmadı.

    Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan başarılı sporcu, "Ne mutlu bana" dedi. Hesabın üstündeki yazı sosyal medyada görenler tarafından beğeni ve ilgi odağı oldu.

    Busenaz Sürmeneli ye jest: Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin #1

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