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- Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı
Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı
Gece yarısına kadar devam eden bütçe görüşmelerinin sonunda yapılan oylamada muhalefetin sayısının az olması ve vekillerin ellerini bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 14:01
- Güncelleme : 14.12.2020 - 14:04
Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri, tartışmalar eşiğinde sürüyor.
İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar sık sık Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oluyor.
Gece yarısına kadar devam eden konuşmalar ve tartışmaların ardından yapılan kabul oylamaları ise muhalefetin durumunu ortaya çıkardı.
TELEFONLA OYNAYIP HAYIR OYU BİLE VERMEDİLER
Bütçe oylamaları sırasında muhalif milletvekilleri erkenden eve gitti, muhalefet sıraları boş kaldı.
Genel Kurul'da kalan muhalif milletvekillerinin de oylama sırasında telefonla oynadığı oylamalarda ellerini bile kaldırmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Oylamaların ardından birçok bütçe, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kullandığı oylarla kabul edildi.
Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı VİDEO