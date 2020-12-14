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Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı

Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı

Gece yarısına kadar devam eden bütçe görüşmelerinin sonunda yapılan oylamada muhalefetin sayısının az olması ve vekillerin ellerini bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.