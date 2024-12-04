Bütçe görüşmeleri nedeniyle Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Görüşmeler 12 günde tamamlanacak.

Bütçe görüşmeleri öncesinde ise TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine yazı gönderildi.

"GÖREVLİLER DIŞINDA ZİYARETÇİ VE ARAÇ GİRİŞİ YAPILMAYACAK"

Milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM Genel Kurulu'nun 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek için 9-20 Aralık tarihleri arasında her gün çalışma kararı aldığı belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: