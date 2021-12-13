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- Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı
Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 17:48
- Güncelleme : 13.12.2021 - 18:02
6 Aralık'ta başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararların alınacağı toplantıda, partilerin grup temsilcileri sırayla görüş bildiriyor.
Kürsüye çıkan kadın vekiller bütçe görüşmeleri için yoğun mesai harcarken, kıyafetlerine de özen göstermeyi ihmal etmiyor.
HANGİ VEKİL NE GİYDİ
Vekiller, görüşmelerde fikirlerinin yanı sıra kıyafetlerini de yarıştırdı.
Birçok vekil klasik renkler tercih ederken, bazı vekillerin önceliği ise renkli kombinler oldu.
İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR
Görüşmelerde en çok dikkat çeken isim İyi Partili Aylin Cesur oldu.
Aylin Cesur, tercihini siyah beyaz bir takımdan yana kullandı.
Yaka kısmından aşağı doğru uzanan fiyonklu bir ceket giyen Cesur, görüşmelere oldukça özenli katıldı.
HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
HDP'li Meral Danış Beştaş da gri ceket içine siyah bir bluz giydi.
Beştaş'ın boynundaki gümüş renkli 'yılan' kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.
AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DERYA BAKBAK
AK Partili ve MHP'li vekiller ise renkli kombinleriyle Meclis'in havasını değiştirdi.
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ LÜTFİYE SELVA ÇAM
AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ JÜLİDE İSKENDEROĞLU
AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE SARE AYDIN
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ZEYNEP YILDIZ
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ SEMİHA EKİNCİ
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK
AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ NESLİHAN HANCIOĞLU
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ARZU ERDEM
MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ NEVİN TAŞLIÇAY
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYŞE SİBEL ERSOY
HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AYŞE SÜRÜCÜ
İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ŞENOL SUNAT
HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ FELEKNAS UCA
HDP MUŞ MİLLETVEKİLİ GÜLÜSTAN KILIÇ
HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ AYŞE ACAR BAŞARAN
HDP ANKARA MİLLETVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU
HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY
HDP İSTANBUL MİLELTVEKİLİ ZÜLEYHA GÜLÜM
HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN