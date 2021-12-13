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    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı

    Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılan kadın milletvekillerin kıyafet seçimleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 18:02
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    6 Aralık'ta başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2022  yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararların alınacağı toplantıda, partilerin grup temsilcileri sırayla görüş bildiriyor.

    Kürsüye çıkan kadın vekiller bütçe görüşmeleri için yoğun mesai harcarken, kıyafetlerine de özen göstermeyi ihmal etmiyor.

    HANGİ VEKİL NE GİYDİ

    Vekiller, görüşmelerde fikirlerinin yanı sıra kıyafetlerini de yarıştırdı.

    Birçok vekil klasik renkler tercih ederken, bazı vekillerin önceliği ise renkli kombinler oldu.

    İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR

    Görüşmelerde en çok dikkat çeken isim İyi Partili Aylin Cesur oldu.

    Aylin Cesur, tercihini siyah beyaz bir takımdan yana kullandı.

    Yaka kısmından aşağı doğru uzanan fiyonklu bir ceket giyen Cesur, görüşmelere oldukça özenli katıldı.

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #1

    HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

    HDP'li Meral Danış Beştaş da gri ceket içine siyah bir bluz giydi.

    Beştaş'ın boynundaki gümüş renkli 'yılan' kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #2

    AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DERYA BAKBAK

    AK Partili ve MHP'li vekiller ise renkli kombinleriyle Meclis'in havasını değiştirdi.

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #3

    AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ LÜTFİYE SELVA ÇAM

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #4

    AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ JÜLİDE İSKENDEROĞLU

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #5

    AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #6

    AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE SARE AYDIN

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #7

    AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ZEYNEP YILDIZ

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #8

    AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #9

    AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ SEMİHA EKİNCİ

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #10

    AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #11

    AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #12

    AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #13

    CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #14

    CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #15

    CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ NESLİHAN HANCIOĞLU

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #16

    MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ARZU ERDEM

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #17

    MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ NEVİN TAŞLIÇAY

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #18

    MHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYŞE SİBEL ERSOY

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #19

    HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AYŞE SÜRÜCÜ

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #20

    İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ŞENOL SUNAT

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #21

    HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ FELEKNAS UCA

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #22

    HDP MUŞ MİLLETVEKİLİ GÜLÜSTAN KILIÇ

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #23

    HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ AYŞE ACAR BAŞARAN

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #24

    HDP ANKARA MİLLETVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #25

    HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #26

    HDP İSTANBUL MİLELTVEKİLİ ZÜLEYHA GÜLÜM

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #27

    HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN

    Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı #28

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