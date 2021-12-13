Bütçe görüşmelerindeki kadın vekillerin şıklık yarışı

Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılan kadın milletvekillerin kıyafet seçimleri dikkat çekti.

6 Aralık'ta başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararların alınacağı toplantıda, partilerin grup temsilcileri sırayla görüş bildiriyor.

Kürsüye çıkan kadın vekiller bütçe görüşmeleri için yoğun mesai harcarken, kıyafetlerine de özen göstermeyi ihmal etmiyor.

HANGİ VEKİL NE GİYDİ

Vekiller, görüşmelerde fikirlerinin yanı sıra kıyafetlerini de yarıştırdı.

Birçok vekil klasik renkler tercih ederken, bazı vekillerin önceliği ise renkli kombinler oldu.

İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR

Görüşmelerde en çok dikkat çeken isim İyi Partili Aylin Cesur oldu.

Aylin Cesur, tercihini siyah beyaz bir takımdan yana kullandı.

Yaka kısmından aşağı doğru uzanan fiyonklu bir ceket giyen Cesur, görüşmelere oldukça özenli katıldı.

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

HDP'li Meral Danış Beştaş da gri ceket içine siyah bir bluz giydi.

Beştaş'ın boynundaki gümüş renkli 'yılan' kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DERYA BAKBAK

AK Partili ve MHP'li vekiller ise renkli kombinleriyle Meclis'in havasını değiştirdi.

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ LÜTFİYE SELVA ÇAM





AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ JÜLİDE İSKENDEROĞLU

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN





AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE SARE AYDIN

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ZEYNEP YILDIZ

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ SEMİHA EKİNCİ

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ





CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ NESLİHAN HANCIOĞLU





MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ARZU ERDEM

MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ NEVİN TAŞLIÇAY

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYŞE SİBEL ERSOY

HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AYŞE SÜRÜCÜ





İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ŞENOL SUNAT







HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ FELEKNAS UCA



HDP MUŞ MİLLETVEKİLİ GÜLÜSTAN KILIÇ

HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ AYŞE ACAR BAŞARAN

HDP ANKARA MİLLETVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU

HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OYA ERSOY

HDP İSTANBUL MİLELTVEKİLİ ZÜLEYHA GÜLÜM

HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN