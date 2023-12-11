Bütçe maratonu başlıyor! Özgür Özel, ilk kez genel başkan olarak katılacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu başlıyor.
TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri bugünden itibaren gerçekleştirilecek.
Cumartesi ve pazar günleri de dahil 14 günlük kesintisiz mesaide kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ele alınacak.
Özel'in genel başkan olarak ilk bütçe maratonu
Bütçe maratonunda dikkat çeken bir detay da, CHP’nin yeni lideri Özgür Özel’in katılımı.
Özel, grup başkan vekili iken katıldığı bütçe görüşmelerine ilk kez genel başkan olarak katılacak.
Bir diğer yandan CHP’nin 60 dakikalık görüşme süresi boyunca Özgür Özel kürsüde yer alacak.
Ayrıca bütçe görüşmelerinin ilk gününde tüm milletvekilleri de Meclis’te bulunacak.
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