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Bütçe maratonu başlıyor! Özgür Özel, ilk kez genel başkan olarak katılacak

Bütçe maratonu başlıyor! Özgür Özel, ilk kez genel başkan olarak katılacak CHP Lideri Özgür Özel, 2024 bütçe görüşmelerinde ilk kez parti lideri olarak yer alacak. CHP'nin 60 dakikalık görüşmesi süresince Özel kürsüde olacak.