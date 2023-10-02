Büyük Aile Platformu LGBT örgütlerinin kapatılmasını talep etti! Dilekçe TBMM'ye sunuldu... LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin Büyük Aile Platformu tarafından toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçe TBMM'ye gönderildi.

AA

Büyük Aile Platformu, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçe hazırladı.

Platformdan yapılan açıklamada, TBMM'nin açılışıyla yeniden gündeme gelen anayasa değişikliğinin kanuni düzenlemeler ile de tahkim edilmesi istenildi.

Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 150 bin ıslak imzalı dilekçenin Meclis'e verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de "LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" ile milletin haklı talebinin dile getirildiğini hatırlattı.

"Ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur"

LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur." ifadelerini kullandı.

"Son verilmesini istiyoruz"

Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:

Bir, basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. İki, sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması.



Üç, kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması.

"Tüm partilere gönderdiğimiz yazılarla çağrıda bulunduk"

Platform olarak Türkiye'nin her köşesinden yükselen vatandaşların sesini Meclis'e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Eryılmaz, "Meclis'te sandalyesi olan tüm partilere gönderdiğimiz yazılarla çağrıda bulunduk. Onların da milletimizin haklı talebine kulak vererek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile kurumumuzu hedef alan bu tehdide karşı harekete geçmelerini bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

"LGBT lobisi yoğun bir gayretle ülkemizde faaliyet göstermektedir"

Eryılmaz, bugün ülkede aile kurumunun hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu görüşünü dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

LGBT lobisi yoğun bir gayretle ülkemizde faaliyet göstermektedir. Toplumsal cinsiyetçi hareketler ve LGBT ideolojisi, marjinalliği normalleştirme çabasıyla hayatın birçok alanına sızmıştır.



Politika, akademi, sanat, spor, eğitim, medya, iş dünyası, yerel yönetimler kuşatma altındadır. Bireysel hak ve özgürlükler maskesi altında fıtratı bozmayı ve toplumsal değerleri yok etmeyi amaçlayan bu sosyokültürel terör, aile kurumunu ve nesillerimizi hedef almaktadır.

Yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti

Eryılmaz, vahim gidişe dur demek için TBMM'nin gündemine ailenin korunmasına dönük düzenlemelerin anayasa değişikliği teklifi ile alınmasının önemli olduğunu aktardı.

Serdar Eryılmaz, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile talep edilen kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi için Meclis'te yer alan siyasi partilerle yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)