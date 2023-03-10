Büyük Birlik Partisi'nden bakanlık beklentisine ilişkin açıklama: Öyle bir pazarlık içinde değiliz Ensonhaber'e konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin herhangi bir bakanlık beklentisi olmadığını ve yalnızca milletin sorunları için çalıştıklarını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı...

Hem Cumhur hem de Millet İttifakı bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nın adayı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Deprem felaketinin gölgesinde girilecek olan seçimlerle ilgili Ensonhaber de, YouTube kanalında yaşanan süreçleri değerlendirmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'yı konuk etti.

"Bakanlık beklentimiz yok"

İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel'in konuğu olan Alfatlı'ya, "Bu seçimde Cumhur İttifakı’nın iktidar olması durumunda Büyük Birlik Partisi’nin herhangi bir bakanlık beklentisi olabilir mi?" diye soruldu.

Alfatlı ise böyle bir beklentilerinin olmadığını, yalnızca milletin sorunlarını merkez alarak yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı sergilediklerini söledi.

"Yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı sergiliyoruz"

Alfatlı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: