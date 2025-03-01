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Haber Merkezi

Sanatseverler, Ramazan ayına eşsiz ve anlamlı bir etkinlikle kavuştu..

Âyân Mûsikî Topluluğu tarafından Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi’nde,"Hüsnüke’l-Münîr" albümünün lansman konseri düzenlendi.

28 Şubat 2025 Cuma günü saat 21.30'da gerçekleştirilen konsere, yoğun katılım yaşandı.

PROJE ZENGİN KÜLTÜREL UNSURLAR İÇERMESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

“Hüsnüke’l-Münîr” albümü, Osmanlı müziğinin farklı dilleri güfte olarak içine alabilme yeteneğini ve bu yeteneği bir form haline dönüştürebilme kapasitesini gözler önüne serdi.

Proje, İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı himayelerinde gerçekleştirildi.

Ayrıca proje, Türk bestekârlar tarafından bestelenmiş Arapça güfteli ilâhîleri (şuğul) ve zengin kültürel unsurları içermesiyle dikkat çekiyor.

RAMAZAN AYININ MANEVİ ATMOSFERİNDE HUZUR DOLU KONSER

Osmanlı müzik kültürünün çok yönlü zenginliklerini günümüze taşıyan şuğul icraları, Çamlıca Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Arapçanın derin dil üslubu ve klasik Osmanlı müziğinin eşsiz terennümleriyle dolu bu eserler, Ramazan ayının manevi atmosferinde sanatseverlere huzur dolu bir akşam yaşattı.

Lansman konserinin ardından ise “Hüsnike’l-Münîr” albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı.