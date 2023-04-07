Büyük depremden sonra Ürgüp'de kaya parçaları yerleşim yerlerine düşüyor

İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşandı.

Depremler sonrası Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde dağlardan kopan kaya parçaları yerleşim yerine kadar yuvarlandı.

Köy halkı yıllardır kaya düşebilir korkusuyla yaşıyor.

Geçmişte zaman zaman kayaların dağdan koparak yuvarlandığını söyleyen köy halkı, köylerinin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.

Şahinefendi Köyü Muhtarı Fatih Mehmet Çınar da köylerinde bulunan dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Çınar şu cümlelerle devam etti;

Köyümüz vadinin en son köyüdür. Köyümüz 1995 yıllarında afet köyü olarak ele alınmış. Köyümüzün yaslanmış olduğu dağdaki kaya uçmaları nedeniyle dağın ıslah edilmesi kararı alınmış. Fakat son depremde de gördüğümüz gibi bu kayalar ilk depremde indi. Gündüz inen bölgeler oldu. Dört yerden köyümüze kayalar geldi. Son depremde düşen kayalar köyümüzün yakınına kadar indi. Daha önceki kaya düşmelerinde evlerde zararlar oluştu. Bu durumu gerekli yerlere bildirdik. Bir takım çalışmalar yapılıyor ama acilen Şahinefendi köyünün bu tehlikeden biran önce kurtarılması gerekiyor. Kayalar kesilerek, ya da köy taşınarak bu tehlikeden kurtarılması gerekiyor. Köyümüzün arazileri verimli olduğu için atalarımız güney cepheye yani bu dağın eteklerine yerleşmiş. Bu nedenle verimli tarım arazileri nedeniyle köyü taşıyamıyoruz. Bir an önce bu sorunun giderilmesi gerekiyor