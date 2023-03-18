Büyük destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri

Tarih 18 Mart 1915...
Türk ulusunun millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı destan...
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan kararlılık...
Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 108. yıl dönümü.
Birlik ve beraberliğin gösterildiği, tarihin en güçlü dönüm noktası olarak Türkiye'nin hafızasına kazanan bu zafer, unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı ve sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi.
Yüzyılın en büyük, en kanlı savaşlarından birisine sahne olan 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek istemesi ve daha sonra bir milletin kaderini değiştirecek zaferdir Çanakkale...
O günleri en iyi anlatacak adeta sizleri o siperlerde yaşananlara götürecek özel bir şiirle baş başa bırakıyoruz;
O şiiri dinlemek için tıklayın
Çanakkale geçilmez
Çanakkale geçilmez! Geçilmez Çanakkale!
Yazıldı kutlu zafer, altın harfle tarihe
Asâkir-i Muhammed çıktı cihâd yoluna
Ağlarken arkasından eş, evlâd, bacı, ana
Gözleri yaşlı ana onurludur ağlarken,
Evinin son erkeği, son evlâdı giderken
-Gidiyorum ben anam, kucak açmış peygamber
Babam, emmim, gardaşım, hem şühedâ bekler
Diyorum ki faydasız malım, mülküm ve param
Şehidlik varken bana, yatakta ölmek haram
Gelibolu süslendi, bugün düğünümüz var
Conkbayırı pür dikkat, hazır Anafartalar,
Seddülbahir tabyası, Arıburnu cephesi
Nerdesin ey Fransz, Ingiliz, Rus kahpesi
Şâhid gökyüzü, deniz, denize inen dağlar
Zaman tekledi durdu, buz kesilmisti çağlar
Kıp kızıl bir gökyüzü ve kan kırmızı deniz
Güneş yumdu gözünü, sarardı her bir beniz
Sardı semâyı birden öllüm habercileri
Kucakladı ölümü Muhammed‘ in erleri
Allah-u Ekber sesi inletti gök kubbeyi
Sardı bir nur çemberi Medine’yi,
Kâbeyi Ağladı kurşun yüklü ateşten gök, bulutlar
Kardeş oldu bir anda akan kan ve barutlar
Yüreğinde imanı, asâkir-i Muhammed
Tanklar, toplar, zırhlılar biçare kalır elbet
Seyit Onbaşılar ki arzuları şehadet
Zerre-i Iman galib, Mağlub oldu kemmiyet
Ay yıldızlı bayrağı semalarda süzdürdü
Ve kahraman Mehmetçik ölümü de öldürdü
Kalbindeki imanla kurdu geçilmez kale
Geçilmez Çanakkale! yazdı bütün göklere
Nâr içinde açtılar, lâleler, güller gibi
Gülistân-ı Cennete çevirdiler her yeri
Lugatlardan sildirip mağlubiyet ismini
Semavâta yazdılar bu muhteşem zaferi
Çanakkale Geçilmez!, ya istiklâl ya ölüm
Istemem gayrısını istem de ölürüm
Madde - Mânâ savaşı, kaybetti yine Madde
Haykırdılar cihana ve inledi Gök kubbe
Ezanlar susmayacak! bayrağımız göklerde
Zafer elbet bizimdir, hem göklerde hem yerde!
Şiir: Hüseyin Kesmen Tarih: Haziran 1993