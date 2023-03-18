Büyük destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan bugün, Çanakkale Zaferi'ni ruhunda yaşamak isteyenlere özel bir şiir dinletisi hazırladık.

Tarih 18 Mart 1915...

Türk ulusunun millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı destan...

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan kararlılık...

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 108. yıl dönümü.

Birlik ve beraberliğin gösterildiği, tarihin en güçlü dönüm noktası olarak Türkiye'nin hafızasına kazanan bu zafer, unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı ve sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi.

Yüzyılın en büyük, en kanlı savaşlarından birisine sahne olan 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek istemesi ve daha sonra bir milletin kaderini değiştirecek zaferdir Çanakkale...

O günleri en iyi anlatacak adeta sizleri o siperlerde yaşananlara götürecek özel bir şiirle baş başa bırakıyoruz;

O şiiri dinlemek için tıklayın

Çanakkale geçilmez

Çanakkale geçilmez! Geçilmez Çanakkale!

Yazıldı kutlu zafer, altın harfle tarihe

Asâkir-i Muhammed çıktı cihâd yoluna

Ağlarken arkasından eş, evlâd, bacı, ana

Gözleri yaşlı ana onurludur ağlarken,

Evinin son erkeği, son evlâdı giderken

-Gidiyorum ben anam, kucak açmış peygamber

Babam, emmim, gardaşım, hem şühedâ bekler

Diyorum ki faydasız malım, mülküm ve param

Şehidlik varken bana, yatakta ölmek haram

Gelibolu süslendi, bugün düğünümüz var

Conkbayırı pür dikkat, hazır Anafartalar,

Seddülbahir tabyası, Arıburnu cephesi

Nerdesin ey Fransz, Ingiliz, Rus kahpesi

Şâhid gökyüzü, deniz, denize inen dağlar

Zaman tekledi durdu, buz kesilmisti çağlar

Kıp kızıl bir gökyüzü ve kan kırmızı deniz

Güneş yumdu gözünü, sarardı her bir beniz

Sardı semâyı birden öllüm habercileri

Kucakladı ölümü Muhammed‘ in erleri

Allah-u Ekber sesi inletti gök kubbeyi

Sardı bir nur çemberi Medine’yi,

Kâbeyi Ağladı kurşun yüklü ateşten gök, bulutlar

Kardeş oldu bir anda akan kan ve barutlar

Yüreğinde imanı, asâkir-i Muhammed

Tanklar, toplar, zırhlılar biçare kalır elbet

Seyit Onbaşılar ki arzuları şehadet

Zerre-i Iman galib, Mağlub oldu kemmiyet

Ay yıldızlı bayrağı semalarda süzdürdü

Ve kahraman Mehmetçik ölümü de öldürdü

Kalbindeki imanla kurdu geçilmez kale

Geçilmez Çanakkale! yazdı bütün göklere

Nâr içinde açtılar, lâleler, güller gibi

Gülistân-ı Cennete çevirdiler her yeri

Lugatlardan sildirip mağlubiyet ismini

Semavâta yazdılar bu muhteşem zaferi

Çanakkale Geçilmez!, ya istiklâl ya ölüm

Istemem gayrısını istem de ölürüm

Madde - Mânâ savaşı, kaybetti yine Madde

Haykırdılar cihana ve inledi Gök kubbe

Ezanlar susmayacak! bayrağımız göklerde

Zafer elbet bizimdir, hem göklerde hem yerde!

Şiir: Hüseyin Kesmen Tarih: Haziran 1993