Hamza Dağ: Batı ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi AK Parti, yarın düzenlenecek miting öncesi basın açıklaması yaparak vatandaşları etkinliğe davet etti. Burada konuşan AK Partin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri ceplerinde ıslık çalarlar" dedi.

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İstanbullular, Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlanıyor...

Dünyanın gözü, İsrail-Filistin arasında tam 21 gündür devam eden savaşta.

Yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'nde mazlumların sesi olmak için harekete geçen AK Parti, miting organize ediyor.

Etkinlik, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderleri, tam kadro mitinge katılacak.

Alanda hummalı hazırlıklar yapılırken, AK Parti miting öncesi basın açıklaması düzenledi. Binlerce vatandaş mitinge davet edildi.

"İsrail bir devlet gibi davranmıyor"

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, burada şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum. 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin üzerinde bir zulme devam etmektedir. İsrail bir devlet gibi davranmamakta. Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri ceplerinde ıslık çalarlar. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskeleri düşmüştür. Filistin sadece bir ülkenin adı değildir, tüm dünyadaki vicdanlı insanların dağlanan yürekleridir. Gazze kutlu direnişin bayraktarıdır. Yarın Türkiye'nin 81 vilayetinden gelecek vatandaşlarımız bu bayraktarlığın ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum.

"Cumhurbaşkanımız buradan önemli çağrılarda bulunacak"

Bir diğer konuşma yapan isim ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın İstanbul'umuzda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılmalarını bekliyoruz. Sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Yarın ve 29 Ekim'de tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yarın Cumhurbaşkanımız buradan önemli çağrılarda bulunacak. Milletimizin tarih boyunca gördüğüne kör olmadığı, her zaman mazlumun yanında pozisyon aldığı karakterini yarın burada göstereceğine inanıyorum."

"Türkiye her türlü barış, özgürlük ve hukuk tahakkukuna hazır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise "Katil İsrail, bizim derdimiz Hamas'ladır diyor. Bu bir yalandır çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da binlerce Müslümanı öldürmektedir. Türkiye her türlü barış, özgürlük ve hukuk tahakkukuna hazırdır. Türkiye'nin her türlü barışa öncülük edeceğine tüm dünyaya tekrar söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.