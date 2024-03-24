Büyük İstanbul Mitingi'ne koltuk değnekleriyle gelen seçmen AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği mitingde engelli bir vatandaşın koltuk değneklerinden yardım alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye, 7 gün sonra sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.

Hal böyle olunca siyasi partilerin çalışmaları da hızlandı.

Bu kapsamda AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için start verildi.

Alana gelişler akın akın sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen miting alanına gelişler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un vatandaşlara sesleneceği miting öncesinde alanda yoğun kalabalık oluşmaya başladı.

Beğeni yağmuruna tutulan o kare: Koltuk değnekleriyle geldi...

O sırada sosyal medyaya yansıyan bir kare dikkat çekti.

O karede bir ayağı olmayan vatandaşın miting alanına doğru koltuk değnekleriyle hareket ettiği görüldü.

Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf kısa sürede ses getirdi.

İşte o kare...