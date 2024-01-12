Büyük yüzleşmede Seçil Erzan mahkemede ağladı: 'Herkes yer içer hesabı Seçil öder' Futbol ve iş dünyasındaki milyon dolarlık vurgunla ilgili bugün ikinci dava görülüyor. Bankacı Seçil Erzan'ın, 2 saat boyunca devam eden savunmasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Bir süredir futbol camiasında büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayında beklenen gün geldi.

Bankacı Seçil Erzan, tanınan birçok ismi yüksek kâr vaadiyle dolandırmasıyla hafızalarda yer etti.

Şimdilerde parmaklıklar ardında olan ve hakkında yüksek bir hapis cezası istenen Erzan, bugün 2. kez hakim karşısına çıktı.

"Ben bir canımla ortada kaldım"

Dava devam ederken, Erzan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan Seçil Erzan'ın, savunmasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder."

Ne olmuştu?

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, "yüksek fon getirisi" vaadiyle Seçil Erzan'a paralarını emanet etti.

Seçil Erzan, parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

Bu sistem adeta bir saadet zincirine dönüştü. Erzan, paraları döndürüp ödeme yapıyordu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü.

252 yıla kadar hapsi isteniyor

Dolandırıcılık olayında dosyada adı geçen isimler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Terim Ailesi, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fernando Muslera...

Kilit isim ise en fazla para kaptıran ve büyük kaybı olan Arda Turan.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede; Seçil Erzan’ın, 18 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 69 yıldan 226 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kim ne kadar kaptırdı?

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar