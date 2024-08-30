Büyük Zafer'in 102. yılında Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi..

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İHA

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102’inci yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor..

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda da bir tören düzenlendi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve pek çok askeri personel ile vatandaş katıldı.

ÇELENK BIRAKILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Vatandaşların da izlediği törenin yapıldığı meydan bayraklarla donatıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)