Büyükada halkından Ekrem İmamoğlu'na temizlik tepkisi

Büyükada sakinleri, etkinlik için adaya gelen Ekrem İmamoğlu'na, temizlenmeyen sokaklar ile bölgedeki sinek yoğunluğu yüzünden isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Büyükada'da katıldığı bir etkinlikte Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ada sakinleriyle bir araya geldi.

Organizasyona katılan ada sakinlerinden biri, sokaklarda yapılan temizlik işlemlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi.

"BU KADAR ADAYI 4 KİŞİ TEMİZLEYEBİLİR Mİ"

Temizlik görevlileriyle konuştuğunu söyleyen kadın, “Neden temizlenmiyor dedim, verdikleri cevap ‘biz 4 kişiyiz’ oldu. Bu kadar adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi? Sadece soruyorum. Bu konuyla lütfen ilgilenin. Ben bu konuyla ilgili yetkililere mail de atacağım.

"ADA TEMİZ DEĞİL"

Adayı da dolaşıp bunu görev edineceğim, fotoğraflayacağım. Hani dediniz ya ‘ben adayı dolaştım’ diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve bu ada temiz değil. Sadece bir soru sordum, 4 kişi koca ada. Siz düşünün.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na Büyükada’da vatandaştan temizlik tepkisi

"SİNEKTEN GEÇİLMİYOR"

Başka bir kadın ise bölgedeki sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirterek “İlaçlamanın artmasını rica ederim, sivrisinekten geçemiyoruz” ifadelerini kullandı.