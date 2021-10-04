Büyükada sakinlerinden akülü araç yasağına tepki: Ada'ya kayyum istiyoruz

Ada sakinlerinin şikayetlerinin ardından akülü araçların yarından itibaren yasaklanacak olmasına bir grup vatandaş, belediye binası önünde toplanarak tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göreve gelir gelmez faytonları kaldırmasıyla, Adalar'da akülü araç kullanımı arttı.

Bölgede yaşayanların akülü araç trafiğinden sıkılmasının üzerine şikayetler artmaya başladı.

Ada sakinleri, akülü aracın kaldırılmasını isteyenler ve sadece izin verilenlerin kullanılması isteyenler olarak ikiye ayrıldı.

TOPLANTI SALONUNA GİRDİLER

Talep doğrultusunda yarından itibaren uygulanacak olan yasağı protesto eden bir grup vatandaş, belediye binası önünde toplandı.

Toplantının olduğu binaya gelen Adalılar, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi.

Tartışmanın çıkmasıyla protestocular, alkışlarla toplantı salonunu terk etti.

Bina önünde toplanan vatandaşlar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganları atmaya başladı.

"AKÜLÜ ARACIMIN KALDIRILMASINI İSTEMİYORUM"

Adalet istediğini söyleyen Ada sakini Şerife Balat, "Akülü araç kullanmak benim hakkım. Ben Adalıyım. Adalet istiyorum. Araçla çocukları günde 10 defa okula çıkarıyorum. Akülü aracımın kaldırılmasını istemiyorum. Adada adalet istiyorum. Bugün ilçe meclisinde akülü araçları tartışmamız gerekirken, işi partiye döktüler. Biz buraya parti konuşmaya gelmedik. Akülü araç konuşmaya geldik." dedi.

"ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM"

Okul için servis talep eden Ada sakini, "Bu şekilde devam ederse bugünden itibaren çocukları okula göndermeyeceğim. Okul, 45 dakika uzaklıkta." diye konuştu.

Ada sakini Sabriye Yıldırım ise "Bugüne kadar akülü aracıma hiç şarj almadım. Çünkü hiç ihtiyaç duymadım. Sadece çocuklarım okula başladığı için aldım. Belediye okullar için servis aracı koymuyor." ifadelerini kullandı.

"AKÜLÜ ARAÇLARA İHTİYACI OLAN KİŞİLERİZ"

Ada sakini Hilal Olcay, "Biz burada Adalılar olarak yaşıyoruz. Bize kimse bir şey sormuyor. Oturduğu masadan karar veriyor. İçeride siyaset yapılıyor. Biz buraya çözüm için geldik. Yarın akülü arabamda geceleyeceğim." dedi.

Ada sakini Sultan Gülyar ise "Belediye bu araçlara ilk önce plaka verdi. Bu plakaların bedeli olarak da bin 500 lira para aldı. Ve bu parayı bağış adı altında aldılar. Madem böyle bir şey vardı belediye neden plaka dağıttı. Biz Adalılar adanın yüksek yerlerinde oturuyoruz. Biz bu akülü araçlara ihtiyacı olan kişileriz. Bizim Adalılar olarak acilen araçlarımız hakkında verilen kararın geri çekilmesini istiyoruz. Yarın aracımı kapımın önüne koyacağım ve hakkımı hukuki yollarla arayacağım." diye konuştu.





















