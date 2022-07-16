Bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Adalar İskelesi'ni doldurdu. Büyükada'ya akın eden tatilcilerden biri "İstanbul boş ama Adalar kalabalık" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsan bilen vatandaşlar, sahil kısımlarına akın etti.

Bodum, Marmaris, Çeşme, Alaçatı ve Antalya'da, sabah plajlarda güneşlenip denize giren tatilciler akşamları da gece kulüplerini doldurup taşırdı.

Sokaklarda adeta adım atacak yer kalmazken otellerde de boş yer kalmadı.

İstanbullular Adalar'a akın etti

Diğer yandan tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, sıcak havayı da fırsat bilip Adaların yolunu tuttu.

DHA'nın haberine göre; Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluşurken Büyükada'da ise elektrikli araç kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Büyükada'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor





"İstanbul boş ama Adalar kalabalık"



Büyükada'ya gezmeye gelen Ali Muratlar, "Valla çok yoğunluk var ama geneli yabancı olduğu için çok fazla bir şey anlayamadık. Geziyoruz, bayram bitti tatilimiz de bitti gideceğiz evimize. Çok aşırı kalabalık, İstanbul boş ama Adalar kalabalık. Tatil yeri olduğu için kalabalık oluyor." dedi.

"Alıştık artık bu kalabalık ve izdihama"



Paşa Erturhan ise, "Biz alıştık artık bayram tatilini böyle binlerce insanla geçirmeye, çünkü burada yaşıyoruz. Bu durumdan kimi memnun kimi değil. Ama alıştık artık bu kalabalık ve izdihama.

Biz de çocuklarla da gezmeye çıktık. Ada insanların kendilerine vakit buldukları zaman gezebilecekleri bir yer. Esnaf para kazandığı için memnun. Burada yaşayanlar pek memnun olmasa da esnaf için iyi oldu diyoruz." ifadelerini kullandı.









