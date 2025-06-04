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AA & Ensonhaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Akgün, Kazancı ve Halil Satı'nın savcılık işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Savcılık, ifadeleri alınan Akgün ile Kazancı'yı rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklama talebiyle, Satı'yı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Akgün ile Kazancı'nın tutuklanmasına karar verirken şüpheli Halil Satı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

TALEPLERİNİ KABUL ETMEYENLERE İSKAN İZNİ VERMEMİŞLER

Başsavcılıkça Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmaları inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlenmişti.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.