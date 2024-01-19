Büyükçekmece Belediyesi önündeki gazetecilere saldırı! 3 kişi tutuklandı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde gelişmeleri takip eden gazeteciler darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

CHP yönetimindeki bir belediye daha rüşvet olayına karıştı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Gelişmeleri yerinde takip etmek isteyen basın mensupları belediye binası önünde toplandı.

Gazetecileri darbettiler

Bu sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darbetti.

Bir şahsın, yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darbedilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Üçü de tutuklandı

Konuyla ilgili de bir gelişme yaşandı.

Gazetecileri darbeden şüpheliler Emre Ö., Serhat A. ile Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başörtülü kadına saldırıp küfretti

Bu arada, başörtülü bir kadının boğazının sıkıldığı ve sözlü hakarete uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren ise CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş.

Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfretti.