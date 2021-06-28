- Haberler
- Gündem Haberleri
- Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün, deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüntüler endişe yarattı.
- AA
- 28.06.2021 - 16:59
- Güncelleme : 28.06.2021 - 17:21
Müsilaj belasının ardından Marmara'da alarm veren bir gelişme daha yaşandı.
Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti.
KÖTÜ KOTU BAŞ GÖSTERDİ, BALIK ÖLÜMLERİ MEYDANA GELDİ
Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi.
Cuma günü itibarıyla görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.
Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi.
Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu VİDEO
GÖLDEN NUMUNE ALINDI
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu.
Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.