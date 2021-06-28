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    Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

    Büyükçekmece Gölü'nün, deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüntüler endişe yarattı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:21
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    Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

    Müsilaj belasının ardından Marmara'da alarm veren bir gelişme daha yaşandı.

    Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti.

    KÖTÜ KOTU BAŞ GÖSTERDİ, BALIK ÖLÜMLERİ MEYDANA GELDİ

    Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi.

    Cuma günü itibarıyla görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

    Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi.

    Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu VİDEO

    GÖLDEN NUMUNE ALINDI

    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu.

    Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

    Büyükçekmece Gölü nde ölü balıklar kıyıya vurdu #1

    Büyükçekmece Gölü nde ölü balıklar kıyıya vurdu #2

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    Büyükçekmece Gölü nde ölü balıklar kıyıya vurdu #4

    Büyükçekmece Gölü nde ölü balıklar kıyıya vurdu #5

    Büyükçekmece Gölü nde ölü balıklar kıyıya vurdu #6

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