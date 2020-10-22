Düşen eğitim uçağı hakkında kendisinden bilgi almak isteyen muhabirin adını karıştırmasıyla, muhabire konuşmayan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mustafa Özel, "İsmimi de yanlış söylediniz zaten." dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de saat 11.00 sıralarında düşen eğitim uçağına ilişkin bilgiler sahadan gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin, sağlık ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin de intikal ettiği bölgeye yetkililer de inceleme yapmak üzere gitti.

KAYMAKAMDAN BİLGİ ALMAK İSTEDİ

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana giden CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra Büyükçekmece Kaymakamı'nın da alanda bulunduğunu söyleyerek kaymakama mikrofon uzattı.

Büyükçekmece Kaymakamı, ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine konuşmadı VİDEO



"BEN İSMAİL BEY DEĞİLİM, İSMİMİ DE YANLIŞ SÖYLEDİNİZ ZATEN"

Olay yerinin karışıklığı nedeniyle hızlıca bilgi aktarmaya çalışan muhabir, "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım." diyerek, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mustafa Özel'e mikrofon uzattı.

Kendisine uzatılan mikrofon karşısında şaşkınlık yaşayan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mustafa Özel, "Ben İsmail Bey değilim, ismimi de yanlış söylediniz zaten." ifadelerini kullanarak muhabire bilgi vermedi.

MUHABİR ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

CNN Türk muhabiri daha sonra kargaşadan dolayı karışıklık yaşadığını belirterek özür diledi.