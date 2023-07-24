Büyükçekmece'de bakımevi çalışanları hastalara şiddet uyguladı İstanbul'da bir özel bakımevinde yaşanılan skandal olayda, bakımevi çalışanları yatakta yatan engelli hastaya şiddet uygulayarak "Beni seviyor musun" diyerek dalga geçti.

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İHA

Bir bakımevinde ortaya çıkan görüntüler, yürekleri sızlattı..

İşkencenin adresi İstanbul.

Büyükçekmece'de bulunan Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çalışanların, bakıma muhtaç hastalara şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

O anları ise kayda alıp hastayla dalga geçtiler.

"Beni seviyor musun" diyerek şiddet uyguladı

Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişi, hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye soruyor.

Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydediyor.

Bakımevinin faaliyetlerine son verildi

Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük tepki toplayan olayla ilgili yetkili kurumlar harekete geçti.

İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, olayla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, kurumun faaliyetlerine son verilerek hastalar başka bir bakımevine yerleştirildi.

Gözaltına alındı

Şiddeti uygulayan çalışan ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.