Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yaklaştı. Çevredekiler yangına bahçe hortumu ve kovalara doldurdukları su ile müdahale etmeye çalıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yeşil alan küle döndü.

ÇEVREDEKİLER KOVALARLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler evlerinin önüne kadar gelen alevlere müdahale etti. Bazıları, apartmanlarındaki bahçe hortumu ile alevleri söndürmeye çalışırken bazıları ise su dolu kovalar ile sönen yerleri soğutmak için mücadele etti.

Büyükçekmece'de çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı VİDEO







"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Evlerinin yakınına yaklaşan alevlere kendilerinin de müdahale ettiğini söyleyen Türker Berkcan, "Aşağıdaki çukurlarda ne olduğunu bilmediğimiz bir çalışma yapılıyor. Bir dakika geçmeden yangın çıkıyor. Rüzgarın da etkisi vardı. İtfaiye ve polis ekiplerimize haber verdik. Bunca hektarlık yeşil alan yandı. Can kaybı da olabilirdi. Çok şükür evlere sıçramadı. Bizim evimizin çok yakınındaydı. Su ile durdurmaya çalıştık biz de. Biz de müdahale ettik. Hep buradaydık" ifadelerini kullandı.

























