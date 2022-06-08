Büyükçekmece'de denizden yüzlerce kilo çöp çıktı

'Marmara Denizi Günü' dolayısıyla seferber olan öğrenciler, kumsallarda biriken atıkları topladı.

8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında tüm Marmara'da atık toplama etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda etkinliğe katılan öğrencilerden bazıları Büyükçekmece ilçesindeki sahil için kolları sıvadı.

Yarım saatte kilolarca çöp topladılar

"Marmara Hepimizin", "Birlikte Temiz Tutalım" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte pet şişe, cam şişe, naylon poşet, ambalaj atığı, giysi ve sigara izmariti gibi atıklar toplandı. Yarım saat içinde yüzlerce kilo atık toplanması çevreye karşı duyarsızlığı gözler önüne sererken, bu duruma en büyük tepkiyi de "Temiz çevre geleceğimiz" diyen öğrenciler gösterdi.

Öğrencilere madalya ödülü

İHA'nın haberine göre; atık toplama sonrasında öğrencilere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,öğrencileri madalya ile ödüllendirdi.

Sahili kirletenler en ağır şekilde cezalandırılacak

Etkinlikte konuşarak öğrencilere bazı nasihatlerde de bulunan Hasan Akgün, "Belediye başkanı olacaksınız, başbakan olacaksınız, cumhurbaşkanı olacaksınız, vali, kaymakam, bilim insanı olacaksınız. Ama her ne olursanız olun dünyayı temiz tutmak zorundasınız." dedi. Başkan Akgün, önümüzdeki süreçte sahili kirlettiği tespit edilen kişilere de en ağır para cezası verileceğini belirtti.

"Geri dönüşüm çocukların hayatını değiştirecek"

Etkinliğe katılan öğrenciler ise gelecek için çevrenin önemine vurgu yaptı. Geri dönüşüme önem verilmesi gerektiğini belirten Kıvanç Özgül, "Pilsiz bir gelecek çok yakında gelecek. Piller doğada 300 yılda yok olur. Pillerin akmış olanları civa gibi maddeler yüzünden insan sağlığına çok zararlıdır. Camlar 4 bin yıl, kağıtlar 3 ayda yok olur. Kağıt doğal malzemelerden yapıldığı için çabuk yok olur. Mesela domates gibi yiyecekler de organik olduğu için onlar doğaya zarar vermez. 1 gün içinde toprağın içinde eriyerek gider. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Çünkü geri dönüşüm çocukların hayatını değiştirecek bir buluş." dedi.

"Doğa kirlenmesin diye çöpleri toplayacağız"



Aslı Akkaya isimli katılımcı ise "Kağıtları geri dönüşüme atalım ki ağaçlarımız yani nefesimiz yok olmasın. Ağaçlar olmazsa yaşayamayız. O yüzden kağıtları geri dönüşüme atmalıyız. Camları doğaya atmamalıyız. Çünkü camlar doğada en uzun kaybolan maddedir. Piller akmış olduğu zaman doğaya zarar verebilir. Burada doğa kirlenmesin diye geri dönüşüm için çöpleri toplayacağız." ifadelerini kullandı.



