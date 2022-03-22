Büyükçekmece'de İSKİ boruları patladı: Araçlar ilerleyemedi

Bilinmeyen nedenle patlayan İSKİ'nin ana isale borusu, cadde üzerinde su birikintisi oluşturdu. Sürücüler zor anlar yaşarken akan su durdurulmaya çalışılıyor.

İstanbul Büyükçekmece’de İSKİ’nin ana isale borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi arasındaki Behçet Kemal Çağlar Caddesi adeta göle döndü.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İSKİ ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından iş makineleriyle yola akan su durduruldu.

Bir diğer yandan çalışma başlatan ekiplerin bölgedeki mücadelesi devam ediyor.