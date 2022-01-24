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    Büyükçekmece'de kar altında dakikalarca otobüs beklediler

    Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan bir şahsın, kar üzerinde namaz kıldığı görüldü.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:35
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    Büyükçekmece'de kar altında dakikalarca otobüs beklediler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Büyükçekmece'de yoğun kar nedeniyle D-100  ve TEM Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu.

    BİR VATANDAŞ NAMAZINI KARIN ÜZERİNDE KILDI

    Vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle geciken otobüsleri dakikalarca bekledi. Bir vatandaş ise vakit namazını karın üzerinde kılmak zorunda kaldı.

    Büyükçekmece'de kar altında dakikalarca otobüs beklediler

    "40-45 DAKİKADIR BEKLİYORUZ"

    Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesi'ne gideceğiz. Otobüs bekliyoruz." dedi.

    "YAŞADIĞIM YERE GİDEN TEK OTOBÜS VAR, ŞU AN GELEN GİDEN YOK"

    Kubilay Türkdoğan, "Maalesef karda kaldık. Servisler de gelmedi. Ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yaşadığım yere giden bir tane minibüs, bir tane de otobüs var. Şu an gelen giden yok. Trafikte durmuş vaziyette. Bekliyoruz yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

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