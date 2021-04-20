Büyükçekmece'de minibüste şaşırtan görüntü

Koronayı unutarak sosyal mesafesiz bir şekilde minibüse üst üste binmeye çalışan yolcuların o anları kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uyarılar ve getirilen kısıtlamalar yine hiçe sayıldı.

DOLU MİNİBÜSE BİNMEYE ÇALIŞTILAR

Büyükçekmece ilçesinde Esenyurt istikametine giden bir yolcu minibüsünün tıka basana dolu olmasına rağmen hala yolcu alması görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşların dolu minibüse binme çabası ve şoförün yolcu alma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece’de minibüse üst üste binmeye çalışan yolcular