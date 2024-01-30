Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman büyükelçilerini kabul etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerle tek tek görüştü

Erdoğan, daha sonra Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari ile ayrı ayrı görüştü.