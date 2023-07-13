Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Gine, Burkina Faso ve Bangladeş'in Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün süren NATO Zirvesi'nden döndü.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvenin ardından yurttaki çalışmalarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ardından Kande, eşi ve çocuğu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çektirildi

Kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Vinta Some ile görüşme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.