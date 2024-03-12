Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Arnavutluk, Filipinler, Yunanistan, Burundi ve Kore büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı ülke temsilcileriyle mesaideydi...

Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis, Burundi Büyükelçisi NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo ile ayrı ayrı görüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)