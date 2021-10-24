Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesine CHP tepki gösterdi

Osman Kavala'nın tahliyesi için bildiri yayınlayan büyükelçilere yönelik yaptırım kararlarına CHP'den Ünal Çevikgöz karşı çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın tahliyesi için bildiri yayınlayan ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi tartışmaları beraberinde getirmişti.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin bulunduğu listede yayınlanan bildiriye karşı, Türkiye'deki bürokrasiden çok sert yanıt gelerek, Ankara'daki büyükelçiler kısa sürede, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

ERDOĞAN: İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEKLER

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ne terbiyesizliktir, Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim" açıklamalarında bulundu.

CHP'DEN ÜNAL ÇEVİKGÖZ ALINACAK KARARLARA KARŞI ÇIKTI

Büyükelçilerin kararları hızlıca alınmaya devam ederken, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve milletvekilliği yapan Ünal Çevikgöz'den tepki geldi.

"DIŞİŞLERİ BAKANI BU HATADAN DÖNSÜN"

Sosyal medya hesabından büyükelçilere yönelik alınacak kararlara karşı çıktığını belirten Çevikgöz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir" notunu düştü.