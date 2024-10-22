'Büyükelçilik aracıyla uyuşturucu kaçakçılığı' iddiasına Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den yalanlama

2023 yılında Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalanan Minsk Büyükelçiliği görevlisinin, olayda kullandığı aracın büyükelçiliğe ait olduğu bilgisi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Söz konusu iddialar sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, "Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir." ifadesinde bulundu.

"SÖZ KONUSU KİŞİNİN İŞİNE DERHAL SON VERİLMİŞTİR"

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'nin açıklamaları dikkat çekti.

Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Minsk Büyükelçiliğimizde görevli sözleşmeli bir personel, 2023 yılının Şubat ayında ülkemize uyuşturucu kaçırırken yakalanmış, olayın ardından söz konusu kişinin işine derhal son verilmiştir.



Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır.



Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır.