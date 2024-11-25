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Haber Merkezi

Türkiye genelinde 400’den fazla belediyenin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Uygulama Özendirme Yarışmasına, çok sayıda belediye onlarca proje ile başvurdu.

Niğde Belediyesi ise, üye belediyelerin bulundukları yörelerdeki tarihi yapıların korunup gelecek nesillere aktarılmasına öncülük edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya 3 farklı proje ile katıldı.

“Bedesten Kent Müzesi”, “100. Yıl Kale Halk Kütüphanesi” ve “Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme” projeleri Niğde Belediyesi’ne, Tarihi Kentler Birliği’nin kurucusu Metin Sözen adına verilen “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü kazandırdı.

Muğla’da düzenlenen törende, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan aldı.

BAŞKAN ÖZDEMİR: BÜYÜK ONUR DUYDUM

Niğde Belediye Başkanı Özdemir yaptığı açıklamada, Niğde’nin tarihi, turistik değerleri ve doğal güzelliklerinin Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtılması için Niğde Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Kentin kültürel mirasının korunması ve sürdürülebilirliğinin artırılması adına, sadece Niğde’nin değil, Türkiye’nin en önemli projelerini hayata geçirdiklerine işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “İlimizdeki tarihi yapıların koruyup, gelecek nesillere aktarmak ve turizme kazandırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu noktada hayata geçirdiğimiz projelerimizin, Tarihi Kentler Birliği’nce ödüle layık görülmesinden büyük onur duydum. Niğde Belediye’mize verilen bu büyük ödülü, projelerimizi sahiplenen, bizlere desteklerini esirgemeyen Niğdeli hemşehrilerim adına aldım” diye konuştu.

NİĞDE BELEDİYESİ’NE ÖDÜL KAZANDIRAN PROJELER

NİĞDE KALESİ KORUMA VE YENİLEME PROJESİ:

Tarihi Niğde Kalesi ve etrafındaki 45 bin metrekarelik alanı kapsayan proje ile kentin tarihi ve kültürel dokusu korunarak şehrin geçmişten gelen değerleri geleceğe taşınacak.

Tarihi yapılar aslına uygun olarak restore edilecek. Butik oteller, çarşı, sinema, alışveriş merkezi gibi yapıların yer alacağı bölge şehrin cazibe merkezi haline getirilecek.

BEDESTEN KENT MÜZESİ:

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. Yüzyılda yaptırılan 5 asırlık tarihi bedesten, Niğde Belediyesi’nin girişimleri ve uzun süren titiz bir çalışmanın sonunda Niğde Kent Müzesine dönüştürüldü.

Kent Müzesi’nde Niğde’nin önde gelen isimlerin balmumu heykelleri, şehre ait tarihi ve turistik değerlerin maketleri, Niğde’yi anlatan kıyafetler ve bu yöreye ait nesneler sergileniyor.

100. YIL KALE HALK KÜTÜPHANESİ:

Eski Saray Mahallesinde 1861 yılında yaptırılan Yahya Peygamber Kilisesi, Niğde Belediyesi’nin girişimleriyle restore edilerek, Türkiye’nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri haline getirildi.

Yeni nesil kütüphanede geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana öğrencilerin ve gençlerin hizmetinde.