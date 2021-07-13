Büyükşen cinayetinde son durum: Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen tutuklandı mı?

Büyükşen cinayetinde son durum: Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen tutuklandı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin 24 kişi gözaltına alındı. Peki, Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen tutuklandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, sezon finaline girmeden önce Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayetini aydınlatmak üzere çalışmalar yapılıyordu.

Cinayeti kimin yaptığını ortaya çıkarmak için özel ekip kuruldu ancak cinayet çözülmeden program sezon finali yaptı.

Programın sezon finali yapmasının ardından, cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve 24 kişi gözaltına alındı.

Bunun akabinde, Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen tutuklandı mı? Sorusu gündeme taşındı.

NEJLA-METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM

Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle:

"03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen’in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”