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Buz tutan Eğridir Gölü'nde masa kurup tavla oynadılar

Buz tutan Eğridir Gölü'nde masa kurup tavla oynadılar

Isparta'daki Eğridir Gölü'nün buz tutmasını fırsat bilen kişiler buz tabakasına masa kurup tavla attı. Bir paraşütçü ise buz tabakasına iniş yaptı.