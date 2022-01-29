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    Buz tutan Eğridir Gölü'nde masa kurup tavla oynadılar

    Isparta'daki Eğridir Gölü'nün buz tutmasını fırsat bilen kişiler buz tabakasına masa kurup tavla attı. Bir paraşütçü ise buz tabakasına iniş yaptı.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 15:52
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    Buz tutan Eğridir Gölü'nde masa kurup tavla oynadılar

    Türkiye'nin 2'nci büyük tatlısu gölü olan Isparta'daki Eğridir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

    BUZ TABAKASINA TAVLA MASASI KURDULAR

    Limandaki buz tabakası üzerinde masa kuran 2 arkadaş tavla oynarken, yanlarındaki bir kişinin de çay içtiği görüldü.

    Çevredekilerin görünce şaşırdığı tavla oynayan arkadaşlar, ilginç görüntüler yansıttı.

    YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜ BUZ TABAKASINA İNDİRDİ

    Öte yandan ilçede yamaç paraşütü etkinliği yapan bir grup paraşütçü de Karatepe'den uçuş gerçekleştirdi.

    680 metre yükseklikten havalanan paraçüşütçüler, Altınkum Plajı kıyısındaki buz tabakasına iniş yaptı.

    Buz tutan Eğridir Gölü nde masa kurup tavla oynadılar #1

    Buz tutan Eğridir Gölü nde masa kurup tavla oynadılar #2

    Buz tutan Eğridir Gölü nde masa kurup tavla oynadılar #3

    Buz tutan Eğridir Gölü nde masa kurup tavla oynadılar #4

    Buz tutan Eğridir Gölü nde masa kurup tavla oynadılar #5


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