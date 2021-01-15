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    Bylock kullanıcısı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında operasyon başlatıldı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 08:56
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    Bylock kullanıcısı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul'da Başakşehir, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

    11 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

    Şüphelilerin 18'inin İstanbul'da olduğu, 11'inin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Bylock kullanıcısı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı #1

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