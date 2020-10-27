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- ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye gözaltı kararı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü Ankara'da yakalandı.
- DHA
- 27.10.2020 - 11:37
- Güncelleme : 27.10.2020 - 12:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon sonucu, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.