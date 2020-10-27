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    ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye gözaltı kararı

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü Ankara'da yakalandı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 12:00
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    ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kararın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon sonucu, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

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