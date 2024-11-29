Çad, Fransa ile askeri iş birliği anlaşmasını iptal etti

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Afrika'da Fransa'nın büyük sömürge düzeni sarsılıyor...

Yılların sömürgeci zihniyetini devam ettiren Fransızlara Afrikalılar artık boyun eğmiyor.

Afrika ülkesi olan Nijer, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SONLANDIRILDI

Orta Afrika ülkesi Çad, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmasını sonlandırdı.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayii ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

"TARİHİ DÖNÜM NOKTASI"

Alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Çad'ın, bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesinin ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Çad'ın, anlaşma hükümleri uyarınca bildirim süresi de dahil olmak üzere anlaşmanın feshi için öngörülen koşullara uymayı ve uyumlu bir geçişin sağlanması amacıyla Fransız makamlarıyla işbirliği yapacağı belirtildi.

"YAPICI İLİŞKİLER SÜRECEK"

Bu kararın "iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve dostluk bağlarını hiçbir şekilde sorgulamadığı" ifade edilen açıklamada, Çad'ın her iki halkın yararına diğer ortak çıkar alanlarında Fransa ile yapıcı ilişkiler sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çad hükümetinin, bu anlaşma çerçevesinde sağladığı iş birliğinden dolayı Fransa'ya teşekkür ettiği ve yeni ortaklık şekillerinin araştırılması için yapıcı diyaloğa açık kalacağı duyuruldu.

KARAR ZİYARETTEN BİR GÜN SONRA ALINDI

Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ülkeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkati çekti.

TÜRKİYE'DEN ÜRÜN ALIMI SÜRÜYOR

Fransa ile savunma alanında iş birliğini kesen Çad, Türkiye'den aldığı ürünlerle dikkat çekiyor.

Çad, Türkiye'den AKSUNGUR SİHA, ANKA ve HÜRKUŞ’u tedarik etti.

Geçtiğimiz aylarda Çad Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan videoda, AKSUNGUR SİHA’nın 8 adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla uçuş gerçekleştirdiği görülmüştü.

AFRİKA'DA TÜRK İHA VE SİHA'LARI

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle teması artarken, ülkemizden İHA ve SİHA tedarik eden Afrikalı ülke sayısı her geçen gün artıyor.

Daha önce Etiyopya, Tunus, Libya, Nijer, Cezayir, Somali, Cibuti, Mali, Togo, Burkina Faso gibi ülkeler, Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etti.

Son olarak ise yapılan anlaşmalarla birlikte Afrika'nın Angola ülkesi de Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.