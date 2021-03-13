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    Caddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu

    Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu. Sahilde yürüyüş oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak maske takmaması dikkat çekti.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 14:42
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    Caddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu

    İstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde, son günlerde artan koronavirüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor.

    Sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını dikkate almıyor.

    SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi.

    Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

    KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Caddebostan’daki bu kalabalık, havadan böyle görüntülendi.

    Caddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu VİDEO

    Caddebostan Sahili nde cumartesi yoğunluğu #1

    Caddebostan Sahili nde cumartesi yoğunluğu #2

    Caddebostan Sahili nde cumartesi yoğunluğu #3

    Caddebostan Sahili nde cumartesi yoğunluğu #4

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