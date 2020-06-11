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    Caddebostan Sahili'nde denizin kıyısı pislik içinde

    İstanbul'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti. Ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 15:06
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    Caddebostan Sahili'nde denizin kıyısı pislik içinde

    İstanbul'da Kadıköy Caddebostan sahilinde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı, ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor.

    CADDEBOSTAN SAHİLİ KOKMAYA BAŞLADI

    Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda, deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor.

    Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.


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