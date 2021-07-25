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    Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi

    Atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 15:48
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    Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi

    Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Caddebostan Sahili'nde devriye gezdi.

    Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

    Denetime katılan atlı polis memurlarından Çağrı Irmalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Irmalı, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklar ve vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Bizlerle fotoğraf ve video çekiyorlar. Dönüşler olumlu şekilde yansıyor." dedi.

    Denetimler gün boyu sürecek.

    Atlı polislerden Caddebostan Sahili'nde koronavirüs denetimi

    Caddebostan Sahili nde koronavirüs denetimi #1

    Caddebostan Sahili nde koronavirüs denetimi #2

    Caddebostan Sahili nde koronavirüs denetimi #3

    Caddebostan Sahili nde koronavirüs denetimi #4

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