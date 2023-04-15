Caddebostan Sahili'nde müsilajı andıran görüntü

İHA
İki yıl önce Marmara Denizini müsilaj kaplayarak, Marmara Denizi'nin korkulu rüyası haline gelmişti.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu.
Tabaka yüzeyi kapladı
Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.
Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıllarda Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.
Müsilajı akıllara getirdi
Nisan ayının ortalarında ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi.
Öte yandan, deniz kıyısında oluşan ve müsilajı andıran tabaka havadan dron ile görüntülendi.