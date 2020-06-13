Caddebostan Sahili'nde oluşan çöpler havadan görüntülendi

İstanbul'da Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, deniz kenarında biriken çöp yığınları dikkat çekti. Sahil kenarında oluşan çöp yığını, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde oluşan deniz üzerindeki çöp kirliliği hafta sonu sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.

DENİZDE OLUŞAN YOĞUN TABAKA, ÇÖP YIĞINI HALİNE GELDİ

Yoğun bir tabaka halinde deniz kenarına biriken çöp yığınları ördeklerin yüzdüğü bir alan haline geldi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ise deniz kenarında biriken çöplerin temizlenmesini bekliyor.

Caddebostan Sahili'nde çöp birikintisi oluştu- İZLE

"DAHA ÖNCE TEMİZLİK VARDI AMA ŞİMDİ KİRLİ"

Çocuğu ile sosyal sorumluluk projesi için sahile çöp toplamak için geldiğini belirten bir vatandaş ise "Daha önce şüphesiz temizlik vardı ama şimdilik kirlilik var. Muhtemelen ya rüzgardandır artı bir de insanların vermiş olduğu zarar bir de arkasını temizlememek. Sonuçta bir takım işi bu. Aslında bireysel olarak başlamak lazım. İlk bizden başlayacak. Çocuğumla bugün buraya geldim atık toplamak için okul projesi. İşte dediğimiz gibi bir okul projesinden başlıyoruz bireysel olarak geliyoruz görevimizi yapıyoruz. Bir başkaları da görevlerini yerlerini getirirse iyi olur” diye konuştu

Öte yandan sahilde oluşan çöp yığınları drone ile havadan görüntülendi.